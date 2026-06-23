セリフとシルエットだけでも伝わるように意識する！セリフでキャラクターの個性を引き出す方法 セリフとシルエットだけでも伝わるように意識する 作者が想像している以上に、キャラクターの描き分けは大胆に、極端に表現したほうが読者に伝わります。 セリフでキャラクターの個性を引き出す 個性の描き分けのゴールは、読者がぱっと見たときに瞬時にキャラクターを見分けられる状態です。そ