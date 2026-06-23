朝風呂はダイエットに効果的？朝風呂でずぼら断食の効果を高める方法とは 効果的なお風呂の使い方 せっかくならずぼら断食をより効果的に行いたい ！ という人におすすめなのが朝風呂です。人の体は基本的に、夜は副交感神経が優位になって眠りに落ち、朝は交感神経が優位になって活動モードに入ります。このメカニズムに合わせると、お風呂は夜に入るよりも朝に入るほうが効果的なのです。 温度は40℃くらいのぬるめ