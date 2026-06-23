門と玄関が一直線の家は金運ダウン… 門を開けて正面に玄関がある、玄関を開けて正面を見ると、窓が見える間取りは「漏財宅」。お金があってもすぐなくなる、人が入ってきてもすぐ出て行ってしまう…。幸運が居つかない家です。 一戸建ての場合は、門と玄関を直線で結ばず少しずらして設計を。マンションの場合はレースカーテンやブラインドで窓をカバーしたり、パーテーションで区切ったり