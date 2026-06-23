◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦フランス―イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）前回大会準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）と同５７位のイラクが対戦。フランスが１―０とリードして前半を折り返したものの、ハーフタイム中に雷雨の影響で試合は一時中断となった。中断時間は約２時間に及び、ようやく後半が開始された。試合は前半１４分にフランスのＦＷエムバペが先制ゴール。前半終盤か