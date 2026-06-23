YouTube総登録者数約8500万人を誇る人気キッズコンテンツ「べべフィン」を映画化した『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』が、9月4日に全国公開される（配給：角川ANIMATION）。このたび、ゲスト声優としてケンドーコバヤシと、お笑いトリオ・3時のヒロインのかなでが出演することが発表され、本予告編と新規場面写真も解禁された。【動画】『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワ