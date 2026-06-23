共産党の小池晃書記局長は22日の記者会見で、高市早苗総理の中傷動画疑惑に関する秘書の対応について質問が出た。【映像】総理「寝ている秘書に何度も電話して」発言の瞬間（実際の様子）この日の国会で高市早苗総理が「秘書の陳述書を出す」と答弁したことについて話しが及ぶ中、記者が「陳述書より本人が話すほうが公正だが、なぜ予算委員長は秘書の参考人招致をしないのか」と質問。小池氏は「私も疑問です。高市さんが忙