FIFAワールドカップで今大会初となる試合中断が発生しました。アメリカ・フィラデルフィアで行われたフランス対イラクのグループステージ第2戦は、前半14分、フランスのエムバペが強烈なミドルシュートを決めて先制。フランスが1対0とリードして前半を終えました。しかし、試合会場周辺では前半途中から激しい雨が降り始め、落雷の危険性が高まったため、後半開始前に試合は中断されました。試合会場の『フィラデルフィア・スタジ