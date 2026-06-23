25年12月に、19年2月以来、6年10カ月ぶりに俳優業に復帰した新井浩文（47）が23日、Xを更新。「何年かぶりに」食べたカップ焼きそばを明かした。17日には明治のカップ入りバニラアイス「明治エッセルスーパーカップ超バニラ」を撮影した写真をアップ。「刑務所で食べて度肝抜いたやつ」とぶっちゃけていた。今回は「何年振りかにペヤング食べたけど、大盛りいか焼きそば無き今、現役最強かも知れない」とつづった。新井は、18年7月