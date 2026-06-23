ワシントン・ウィザーズが、トレイ・ヤングとの大型契約締結に踏み切るようだ。現地メディア『ESPN』や『The Athletic』によると、ヤングは4年総額約2億1290万ドル（1ドル＝161円換算で約343億円、為替換算は以下同）の契約延長に合意したという。 契約最終年となる2029-30シーズンにはプレーヤーオプションが付帯。2026-27シーズンの年俸は約4950万ドル（約80億円）となり、オプションを行