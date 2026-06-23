ＫＬａｂは堅調。２２日の取引終了後、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイに子会社を設立すると発表しており、好感した買いが優勢になっている。今後の市場拡大が見込まれるＭＥＮＡ（中東・北アフリカ）地域でＫＬａｂが展開するゲームなど各種サービス・商品のマーケティング・プロモーションを行うほか、デュアルゴールドトレジャリー戦略の促進、日本とＭＥＮＡ地域をつなげる貿易や両