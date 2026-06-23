２３日の東京株式市場は売り買い交錯でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比５０円高の７万２４０４円と続伸。 日経平均は前日まで８連騰を記録し最高値街道を走っているが、８営業日合計で８１００円超水準を切り上げるなどその値幅の大きさも特筆に値し、目先的には過熱感がかなり強い。ただ、下値では機関投資家の“持たざるリスク”を背景とした押し目買い需要が旺盛だ。前日の米国株市場ではＮＹダウが