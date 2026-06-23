FIFAワールドカップ2026の残り試合を欠場することとなったドイツ代表DFニコ・シュロッターベックが、自身の公式SNSを通じて現在の心境を綴った。シュロッターベックは現地時間20日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループE第2節のコートジボワール戦に先発出場したが、序盤に左足首を負傷。前半終了までプレーを続けたものの、ハーフタイムにアントニオ・リュディガーとの交代を余儀なくされた。試合から2日が経過した22