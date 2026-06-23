23日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比10ポイント安の3万7355ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万7178.7ポイントに対しては176.30ポイント高。 株探ニュース