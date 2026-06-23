柳井市内の路上で、段ボールや衣類に火をつけたとして警察は、市内に住む64歳の男を建造物等以外放火の疑いで逮捕しました。建造物等以外放火の疑いで現行犯逮捕されたのは、柳井市新天地の自称アルバイト清掃員の男（64）です。柳井警察署によりますと容疑者は、22日午後4時すぎ、市内の路上で段ボールや衣類にライターで火をつけて焼いた疑いがもたれています。現場付近は住宅が密集しているということですが