おしゃれな「セサミストリート」のグッズがそろう「セサミストリートマーケット」で、これからの季節に欠かせないアイテムをリサーチ！ルックスも機能もばっちりな“夏本番に持っていると便利すぎる”アイテムをピックアップしたので、ぜひ参考にしてほしい。【写真】夏本番に持っていたい「セサミストリートマーケット」のアイテムを見る「セサミストリートマーケット」で買える、夏本番に持っておきたいアイテム■BEST1：「PROTE