普段は数時間で走り抜ける東海道新幹線が、この日だけは一晩かけて関西を目指します。JR東海は6月22日、東海道新幹線で夜に首都圏を出発し、翌朝に関西圏へ到着する特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」を、8月8日に初めて運行すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■夜の新幹線で一晩過ごす特別な旅東京駅を22時に出発し、品川駅、新横浜駅を経由。途中、岐阜羽島駅で深夜から早朝ま