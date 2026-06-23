センチミリメンタルが、世界的ヒットメーカー・EL CAPITXN (読み：エル・キャピタン)との共作曲「コライト」を6月28日(日)配信リリースすることが決定した。 EL CAPITXNは、BTS、Agust D（SUGA)、IU、PSY、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、ZEROBASEONEなど、数多くのK-POPアーティストの楽曲を手がけてきた、韓国の音楽プロデューサー／ミュージシャン。 「コライト」は、何気