7月1日(水)、5th Anniversary Project第2弾シングル「Missing」の発売が決定している、BE:FIRST。 先月開催した自身初のスタジアムライブでは2日間で約10万人の動員を記録、また、今月14日にはジャネット・ジャクソンの来日公演にて、ジャネット・ジャクソン＆BE:FIRST「Doesn’t Really Matter (Remix)」を披露し、大きな話題を呼んだ。 そのBE:FIRSTの記念すべき10枚目シングルのタイトル曲「Missing」が、6月29日(月)