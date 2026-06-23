女優・モデルの茅島みずきが6月24日（水）、3rd Digital Single「小さな足跡」を配信リリースする。 茅島みずきは、2025年に主演を務めたドラマ「霧尾ファンクラブ」（中京テレビ／日本テレビ系）の主題歌「ローファー。」でアーティストデビュー。 2作目の「distortion」で、主演ドラマ『エリカ』（FOD）の主題歌を務め、独創的な振付ダンスも披露し、話題となった。 3作目となる本