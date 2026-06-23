◇インターリーグドジャース−ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合ぶりとなる17号先頭打者本塁打を放った。ホームに戻ってきた直後にフレディ・フリーマン内野手（36）にアドバイスする場面があった。初回、相手先発・マシューズとの初対決となった第1打席、1ボールからの2球目、真ん中付近のチェンジアップ