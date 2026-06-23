2026年MLBオールスター投票の第2回中間発表で、ドジャースの大谷翔平（31）は231万735票で全体トップを維持しているとスポーツ専門局「FOXスポーツ」電子版が22日（日本時間23日）に報じた。ブルージェイズのアーニー・クレメント（30）がア・リーグ首位に浮上した。第1回発表でア・リーグトップだったアストロズのヨルダン・アルバレスを抜いた。クレメントは現在205万4130票を獲得しており、両リーグ全体でも2番目に多い得票