ロッテの廣池康志郎は、一つ一つ課題を潰していき、先発投手としての存在感を高めている。開幕直後はリリーフを務めていたが、ロングリリーフで結果を残し、4月12日の西武戦で初先発。同試合で7回・93球を投げ1安打無失点に抑えると、5度目の先発となった5月17日のオリックス戦で7回・105球を投げ7被安打、1失点で嬉しい先発初勝利。廣池は「ストレートは球速の面でいい時は40後半くらいずっと出ているんですけど、波があっ