◆前回カブス戦では8回に決勝3ラン！ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が22日（日本時間23日）、本拠地ロジャース・センターでのアストロズ戦に「6番・三塁」でスタメン出場。2回の第1打席に同点の17号ソロを放った。1点ビハインドで迎えた2回の第1打席、イニング先頭でアストロズの先発右腕・ブラウンと対峙。フルカウント後の92.5マイル（約148.9キロ）のシンカーを捉えた打球は、左翼フェンス裏のブルペンに飛び込む打