バンダイは、『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』より「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 ディアルガ」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「ポケモンスケールワールド シンオウ地方 ディアルガ」(14,300円)“人とポケモンが共存する世界”の再現をコンセプトにした、約20分の1スケールで立体