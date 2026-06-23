こんにちは、星奈美紗希です。ボートレース鳴門のＳＧグランドチャンピオンが開幕！早速ですが、注目選手は…。地元・徳島支部からただ１人の出場となる菅章哉選手です！奥さま大好きな菅選手。夫婦円満の秘訣は「ありがとう」と「ごめんね」は意識して言うことだそうです。ということで、先日の尼崎Ｇ?７４周年記念のピットで菅選手にお話を伺ってまいりました。星奈地元ＳＧ初出場になりましたね。菅鳴門はＳＧ