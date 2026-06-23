「最初のはしゃぎ具合から、どんどん……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、「クリスタルジム」のバスツアーで起こった“ハプニング”を明かした――。マヂカルラブリー・野田クリスタル○野田クリスタル「3時間50分、被り物で…」と苦笑自身がプロデュースを手掛ける「クリスタルジム」は、筋肉自慢の吉本芸人がトレーナーを務めるパーソナルトレーニングジム。“ジム長”の野田は、18日深夜のニッポン放送『