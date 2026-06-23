いすゞ自動車は、いすゞグループ( いすゞ自動車、いすゞ自動車販売、いすゞ車体、いすゞ販売会社)と民間の架装事業者との間でシャシ(車台)の完成からボディの架装、新車登録・新車納車に至るまでの工程情報を共有するシステム「ISUZU Truck Chain」(いすゞトラックチェーン)を2026年秋に本格導入する。「ISUZU Truck Chain」情報連携のイメージ○新車納期の精度向上と架装リードタイムの短縮を目指す「ISUZU Truck Chain」は、車両