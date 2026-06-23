セイコー 5スポーツのフィールドシリーズに、「HDB006J」「HDB007J」「HDB008J」「HDB009J」の4モデルが加わった。いずれも新採用の41mmケースと両回転ベゼル（簡易方位計）を備え、アウトドアでの機能性と日常使いのしやすさを両立したデザインが特徴だ。ステンレスバンドの「HDB006J（右）／HDB007J（左）ナイロンストラップの「HDB008J（右）／HDB009J（左）アクティブでスポーティーなスタイルにはセイコー5スポーツ。過去のラ