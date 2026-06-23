本拠地・アストロズ戦【MLB】Bジェイズ ー アストロズ（日本時間23日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は22日（日本時間23日）、本拠地のアストロズ戦に「5番・三塁」で先発出場し、2回の第1打席で2試合連発となる17号を放った。日本選手1年目の本塁打数では2003年の松井秀喜（ヤンキース）を超えて歴代4位となった。0-0の2回だった。好投手ブラウンに対し、フルカウントからの6球目、高めに浮いたシンカーを振り抜