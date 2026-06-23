オールスターの第2回中間発表米大リーグは、7月14日（日本時間15日）に行われるオールスターゲームのファン投票・第2回中間結果を発表した。ドジャースの大谷翔平投手が全体1位となる230万票を超える支持を集める中で、ポジション別の1位に肉薄している日本人選手に注目が集まっている。発表された中間投票では、ナ・リーグの指名打者部門にノミネートされた大谷が、2位のシュワーバー（フィリーズ）に約80万票近く差をつけて1