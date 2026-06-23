一生懸命遊んでいるのは飼い主さんだけで…？おもちゃに対する興味がゼロすぎる猫のシュールな光景は98万7千回を超えて表示され、3万4千件のいいねが寄せられました。 【動画：猫の『お気に入りのおもちゃ』で遊ぼうとしたら…『まさかの反応』】 頭だけ動く省エネモード X（旧Twitter）アカウント『@428mg2』に投稿されたのは、おもちゃで遊びたい飼い主さんと、まったく遊ぶ気のない猫ちゃんの様子です。こ