朝一番に、飼い主さんから愛猫さんへ話しかけてみると…？猫さんの可愛さ満点のお返事が、6.2万いいねを集める反響を呼ぶこととなりました。 注目の投稿は記事執筆時点で188万回再生を記録しており、「めっちゃ甘えてる声だ」「ワオーン♡可愛すぎるw」「俺もこんな相棒がほしい」といったコメントが寄せられています。 【動画：朝起きて猫に話しかけてみたら→返事をしてくれて…ほっこりするやり取り】 朝一