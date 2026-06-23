映画やドラマであればNetflixやAmazonプライム、音楽であればSpotifyやApple Music、ゲームであればNintendo Switch OnlineやPlayStation Plus、電子書籍であればKindle Unlimitedやdマガジンというように、サブスクリプション形式で使えるサービスはジャンルごとにさまざま。月額料金が積み重なると負担が大きくなるので、「どのサービスを実際に使っているのか」「これから使いたいサービスはあるのか」は気になるところです。GI