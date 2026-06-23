日本テレビのラルフ鈴木アナウンサーが２３日までに自身のインスタグラムを更新した。「今年もＺＥＲＯファミリーで麻央さんのお墓参りへ」とかつて同局系ニュース番組で共演し、２０１７年６月２２日に亡くなったフリーアナウンサーの小林麻央さんの墓参りへ行ったことを報告。ハッシュタグで「＃ｚｅｒｏファミリー」「＃カメラマンは櫻井翔さん」と添え、キャスターを務めていた村尾信尚氏、同局の鈴江奈々アナと墓地で撮影