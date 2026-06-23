◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で25日（日本時間26日）に日本と対戦するスウェーデンのグレアム・ポッター監督が、DFイサク・ヒエン（アタランタ）を擁護した。ロイター通信が22日（同23日）に報じた。スウェーデンは20日（同21日）のオランダ戦で1―5と大敗。オランダのサイド攻撃に対応できず、1〜3点目はいずれもゴール前へのクロスから奪われたため、センターバックのヒエンへのバッシン