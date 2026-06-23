犯罪被害者としての活動をしていくなかで、最も悲しいことはなにか。それは、「同じ苦しみを味わった人たちから中傷されることではないか」と熊谷9人死傷事故の被害者遺族・小沢樹里さんは俯く。彼女の道程を聞いたインタビュー前編に引き続き、発言の真意を尋ねた。◆「生意気だ」と意見されたことも――率直に伺いますが、メディア露出が多いと叩かれることも多いですか。小沢樹里：そうした側面はあります。当団体の松永拓也