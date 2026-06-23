―［佐藤優のインテリジェンス人生相談］― “外務省のラスプーチン”と呼ばれた諜報のプロが、その経験をもとに読者の悩みに答える！今回は反差別活動家が暴力や醜聞に染まっていく理由についての相談。佐藤優が自らの学生活動家時代の経験も交えて答える。◆なぜ反体制派の活動家は過激になるのか……？★相談者★ピーガイ（ペンネーム）会社員59歳男性参政党、自民党、維新の会に反差別カウンターと称される旧「しばき