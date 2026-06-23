アメリカ・ニューヨーク州のセントラルパークで17日、インドから訪れた家族4人を乗せた観光馬車が暴走し、18歳の男性が死亡した。事故当時、運転手は写真撮影のため馬車を離れていて、当局は100台以上の馬車の運行を停止した。客を乗せた観光馬車が運転手不在で暴走17日、カメラがとらえたのは、アメリカ・ニューヨーク州にあるセントラルパーク。前を走るのは名物の観光馬車だが、客を乗せたまま暴走している。事故の瞬間を目撃し