マツコ・デラックスが22日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。賞味期限について持論を展開した。番組では「もったい」との考えでサランラップを洗って2回使う節約家の妻に困っているとの記事を紹介。マツコは「サランラップ2度は…ちょっとやりすぎだと思います」と苦笑い。その上で賞味期限について言及。「賞味期限は3年以内ならOKだと思います。モノによるわよ。そりゃ生ものはや