生まれたときからずっと赤ちゃんのそばにいるハスキーさん。子守を頼んでみると完璧なシッターぶりを発揮したようで…！？わんこの尊すぎる姿が話題を呼び、投稿は22万回再生を突破。「大好きなんだね」「さすがです！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『赤ちゃんの子守り』をハスキー犬に頼んでみた結果→動き回ると、心配をして…尊すぎる光景】 わんこに赤ちゃんの子守をお願