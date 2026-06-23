おトイレを失敗し、パパに怒られているワンコの「やり過ごし方」が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で329万回再生を突破し、「どこで覚えたん？ｗ」「可愛すぎます」といったコメントが寄せられています。 【動画：おしっこ失敗した犬が『パパに怒られた』結果→寝たふりをして…まさかの『表情』】 パパに怒られた！→寝たふり TikTokアカウント「wanwankon2tiwa」に投稿されたのは、うっかりベ