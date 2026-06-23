マンチェスター・ユナイテッドが若きエースの流出を断固として阻止する構えだ。『TEAMtalk』によれば、ベンジャミン・シェシュコは今夏の移籍市場で売却対象になっておらず、クラブは放出を一切考えていないという。スペインではバルセロナやアトレティコ・マドリードが関心を寄せているとされるものの、ユナイテッドの姿勢は極めて明確なようだ。同紙は、マイケル・キャリック監督がシェシュコを長期プロジェクトの重要な存在と位