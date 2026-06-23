日本代表サポーターが長年続けてきた行動が、ワールドカップの新たな伝統になりつつある。試合後にスタンドへ残り、自分たちが出したゴミを回収してから帰る。この日本サポーターの姿は過去のワールドカップで世界的な注目を集めたが、今大会では他国のファンにも広がりを見せているようだ。まず話題になったのはパラグアイ代表サポーターだった。日本のファン文化にならい、試合後もスタンドに残って清掃活動を実施。その姿勢はSN