2030年ワールドカップの64カ国拡大案が実現から遠ざかりつつあるようだ。南米サッカー連盟（CONMEBOL）が提案した64カ国参加案は、大会100周年を記念する特別な施策として注目を集めていた。しかし、『RMC Sport』によれば、当初の勢いは失われつつあり、FIFA内部でも支持が広がっていないという。特にFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、この構想に強い熱意を示していないと伝えられている。2030年大会はすでに歴史的な大