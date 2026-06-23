株式会社フェイスが運営するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、「日産スカイラインGT-R（BNR32）」をモチーフにした無線マウスの一般販売を開始した。同アイテムは日産自動車株式会社公認のライセンス取得商品で、過去に販売され完売となった「GT-R（BNR32）」無線マウスをリニューアルした新モデルとなる。付属するマウスパッドと専用パッケージが一新されている。 （関連：【画像】名車「GT-R（BNR32