フェイエノールト所属のFW上田綺世の評価が海外で急上昇中だ。上田はチュニジア代表戦で4-0の快勝に大きく貢献。2ゴール1アシストを記録しただけでなく、先制点の起点にもなり、チームの全4得点に関与する圧巻のパフォーマンスを披露した。ワールドカップでの活躍によって上田に対しては、すでにプレミアリーグのエヴァートン、リーズ、ブライトンが獲得候補としてリストアップしていると伝えられている。『MARCA』が報じた。試合