台風7号が右に大きくカーブして沖縄、九州、本州方面に向かうのと同時に、熱帯低気圧が台風に発達し、ダブル台風が日本列島に近づく可能性が高くなってきました。 【写真を見る】【台風情報】ダブル台風発生へ台風7号は沖縄の南で最大瞬間風速70メートルまで発達の可能性、熱帯低気圧は24日に台風に発達し日本方面へ今後の進路図と勢力を詳しく【気象庁】 気象庁の台風、低気圧の今後の詳しい進路と勢力、位置を