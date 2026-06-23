中国商務省がアメリカのドローン企業など10社を軍民両用品の輸出規制リストに追加しました。アメリカの制裁に対する対抗措置と明言しています。【映像】中国商務省「規制理由は米政府の悪質なやり方への対抗」22日、輸出規制リストに追加されたのは、「レッド・キャット・ホールディングス」などのドローン関連企業や「USA・レアアース」などのレアアース関連企業を含む、アメリカ企業10社です。これらの企業に対して中国か