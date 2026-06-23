◆米大リーグブルージェイズ―アストロズ（２２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠のアストロズ戦に「６番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続の１７号ソロを放った。２回先頭で左越えへ豪快な同点弾を放り込んだ。日本人選手のメジャー１年目では２００３年松井秀喜（ドジャース）を抜いて単独４位に浮上した。２回先頭打者だった岡本は、アストロズの右腕ブラウン