■MLBツインズードジャース（日本時間23日、ターゲット・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャース・大谷翔平（31）が敵地でのツインズ戦に“1番・DH”でスタメン出場し、1回の第1打席、2試合ぶりの17号ホームラン。ターゲット・フィールドでは24年4月9日以来、約2年2か月振り、4本目。6月に入って7本目の本塁打となった。前日22日は“父の日”仕様の水色バットで登場した大谷、2